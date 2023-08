Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-ISM Services PMI ist im Juli nur leicht auf 52,7 Punkte gefallen, berichten die Analysten der NORD/LB.



Die Auftragskomponente präsentiere sich anhaltend stark. Beim Beschäftigungs-Index gebe es Hinweise auf eine spürbare Verlangsamung des Personalaufbaus durch die Dienstleistungsunternehmen in den USA. Zudem scheinen die Firmen wieder mit steigenden Einkaufspreisen zu kämpfen, so die Analysten der NORD/LB. Die verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager scheinen an dieser Stelle aber ein differenziertes Bild der Lage zu zeigen, so die Analysten der NORD/LB. In jedem Fall sollte die Inflationsentwicklung in den Vereinigten Staaten nun ganz genau im Auge behalten werden. (Ausgabe vom 03.08.2023) (04.08.2023/ac/a/m)





