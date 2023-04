Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI präsentiert sich im Berichtsmonat März deutlich schwächer, so die Analysten der Nord LB.



Immerhin könne sich der weithin beachtete Stimmungsindikator oberhalb der auch psychologisch wichtigen Marke von 50 Punkten halten. Der Optimismus bei den Dienstleistungsfirmen in den USA beginne also, sich recht spürbar einzutrüben. Die deutliche Abschwächung der Auftragskomponente sei eindeutig eine negative Überraschung. Die verbalen Rückmeldungen der Befragten würden sich zwar nicht nur negativ präsentieren, die Sorge vor zu hohen Inflationsraten und - daraus folgend - zu hohen Zinsen sei aber allenthalben spürbar. Insofern wäre die US-Notenbank gut beraten, nun mit besonders großer Umsicht zu agieren! (Ausgabe vom 05.04.2023) (06.04.2023/ac/a/m)



