Bei der leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente zeige sich ein ähnliches Bild. Diese Zeitreihe sei im Oktober wieder unter die Marke von 60 Zählern gefallen. Mit nun 56,5 Punkten wird aber auch weiterhin signalisiert, dass sich die Auftragsbücher der befragen Firmen zügig zu füllen scheinen, so die Analysten der Nord LB. Lediglich das Tempo dieser Entwicklung habe zuletzt in gewissem Umfang nachgelassen.



Dagegen sei die Preiskomponente leicht angestiegen und notiere nun wieder knapp oberhalb der Marke von 70 Zählern. Damit werde eine Beschleunigung des Anziehens der Einkaufspreise bei den befragten Firmen angezeigt. Diese Nachricht sei eher eine negative Überraschung. Allerdings sei der Zuwachs im Vergleich zum Vormonat recht gering und notiere damit wohl eher im Unschärfebereich. Größere Implikationen für die weitere US-Geldpolitik dürfte der Anstieg der sogenannten "Prices Paid" zunächst nicht haben. Das FOMC scheine aktuell aber sehr nervös zu sein. Insofern seien die Zahlen vielleicht doch ein kleiner Mosaikstein von gewisser Relevanz.



Die Arbeitsmarktkomponente des ISM Services PMI sei dagegen im Oktober gefallen. Mit 49,1 Punkten werde nun kein Stellenaufbau bei den US-Dienstleistungsfirmen mehr angezeigt. Dabei sei aber auch zu beachten, dass ein Mangel an qualifizierten potentiellen Mitarbeitern die Personalabteilungen der Firmen noch immer vor große Herausforderungen zu stellen scheine.



Klare Hinweise in diese Richtung hätten auch wieder die verbalen Rückmeldungen der befragten Unternehmen geliefert. Zudem würden Lieferkettenprobleme nach Auffassung vieler Firmen ein relevantes Phänomen bleiben. Weiterhin würden einige Einkaufsmanager aus dem Service-Segment der US-Ökonomie eine erhöhte Unsicherheit bei ihren Kunden thematisieren, was die Nachfrage offenbar dämpfe. Die Angst vor der Rezession scheine somit bereits regelrecht spürbar zu sein.



Der ISM Services PMI sei im Oktober auf 54,4 Punkte gefallen. Damit werde zwar auch weiterhin ein Anziehen der Wirtschaftsaktivität bei den Dienstleistungsunternehmen in den USA angezeigt, die Bäume würden aber nicht mehr in den Himmel wachsen. Den leichten Anstieg der Preiskomponente sollte man zunächst wohl nicht überinterpretieren. Die Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer würden in der Summe eine erhöhte Verunsicherung über das momentane Wirtschaftsgeschehen in Nordamerika klar anzeigen. Hier sei die Angst vor der Rezession regelrecht spürbar! (03.11.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor einigen Minuten sind in den USA neue Daten zur Entwicklung des ISM Services PMI gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Dieser Einkaufsmanagerindex für das Service-Segment der Wirtschaft der Vereinigten Staaten habe sich im Berichtsmonat Oktober erwartungsgemäß weiter abgeschwächt. Die Zeitreihe könne sich aber mit immerhin 54,4 Punkten auch am aktuellen Rand klar oberhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern halten, die nach mechanistischer Interpretation als Expansionsschwelle gelte. Somit werde von diesem wichtigen nordamerikanischen Stimmungsindikator weiterhin ein Anziehender ökomischen Aktivität bei den US-Dienstleistungsfirmen signalisiert - allerdings schon mit verringertem Tempo!Ein Blick auf die Details der heute veröffentlichten Zahlen zum ISM Services PMI offenbare, dass die Komponente "Business Activity" im Berichtsmonat Oktober auf 55,7 Punkte zurückgegangen sei. Der von den befragten Unternehmen tatsächlich realisierte Output lege somit weiterhin signifikant zu, die Dynamik dieser Bewegung lasse aber gleichzeitig auch spürbar nach. Diese Nachricht stelle keine große Überraschung dar.