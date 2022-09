Die leicht in die Zukunft blickende (und daher wichtige) Auftragskomponente des ISM Services PMI habe sogar noch etwas stärker angezogen. Diese Zeitreihe habe im August auf beachtliche 61,8 Zähler zugelegt. Die Auftragsbücher der befragen Firmen würden sich somit auch weiterhin extrem zügig füllen. Diese erfreuliche Nachricht wecke mit Blick auf die nähere Zukunft schon Hoffnungen auf eine positive Entwicklung des Headline-Index.



Dagegen sei die Preiskomponente wieder leicht gefallen. Mit immerhin noch 71,5 Punkten würden am aktuellen Rand jedoch weiterhin deutlich steigende Einkaufspreise angezeigt. Beim ISM PMI Manufacturing hatte sich zwar ein viel stärkerer Rückgang der sogenannten "Prices Paid" gezeigt, angesichts der Geschäftsmodelle der Firmen im Service-Segment überrascht es aber wohl nicht wirklich, dass die in der US-Industrie schon beobachtbaren Entspannungstendenzen an der Preisfront noch nicht vollumfänglich auf den Dienstleistungssektor durchzuschlagen scheinen, so die Analysten der NORD/LB.



Die Arbeitsmarktkomponente des ISM Services PMI sei im August wieder über die "magische" Marke von 50 Punkten gestiegen. Mit nun 50,2 Zählern notiere die Zeitreihe allerdings nur sehr knapp oberhalb dieses auch psychologisch wichtigen Wertes. Damit werde inzwischen allerdings auch nach mechanistischer Interpretation ein Stellenaufbau im Service-Segment der US-Wirtschaft angezeigt. In einigen befragten Unternehmen habe eine leichte Abkühlung der Nachfrage offenbar dabei geholfen, die Probleme mit der Verfügbarkeit von geeignetem Personal zu mildern.



Darauf deute die verbalen Rückmeldungen mancher Einkaufsmanager aus dem Dienstleitungssegment der US-Wirtschaft hin. Es gebe mit Blick auf diesen Punkt aber noch kein klares Bild. Eine Reihe von Firmen gebe weiterhin zu Protokoll, nicht in ausreichender Zahl vorhandene Bewerber für freie Stellen zur Verfügung zu haben.



Der ISM Services PMI habe sich im August leicht verbessern können. Mit beachtlichen 56,9 Punkten werde ein ziemlich dynamisches Anziehen der Wirtschaftsaktivität im wichtigen Service-Segment der US-Wirtschaft signalisiert. sehe so eine Rezession aus? Das Fragezeichen hinter diesem von einigen Marktteilnehmern inzwischen favorisierten Szenario werde nun jedenfalls wieder größer! (06.09.2022/ac/a/m)







