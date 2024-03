Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI vervollständigt die Befragungen der Einkaufsmanager für den Monat Februar und ist nun auf 52,6 Punkte gefallen, so die Analysten der Nord LB.



Dies müssten aber keine zwangsläufig schlechten Nachrichten sein. Sieben von zehn Indikatoren würden weiterhin, und teilweise sogar sehr komfortabel, über der Expansionsschwelle von 50 Punkten notieren. Allenfalls die Lagerhaltung sollte vermehrt im Blick behalten werden, um frühzeitig Schwierigkeiten in den Lieferketten festzustellen. Besonders im Fokus stehe aber natürlicherweise die "Beschäftigung", welche eine gute Vorausschau für den Arbeitsmarktbericht biete. Nachdem diese Unterkomponente wieder in den kontraktiven Bereich gefallen sei, dürfe man erwarten, dass der Arbeitsmarktbericht weniger stark kommen werde, wie es im Vormonat der Fall gewesen sei. (Ausgabe vom 05.03.2024) (06.03.2024/ac/a/m)



