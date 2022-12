Denn die leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente sei im November nach einer kurzen Zwischenerholung wieder zurückgefallen auf 47,2 Punkte und damit deutlich unterhalb der magischen Marke von 50,0 Punkten. Die Auftragsbücher der befragten Unternehmen würden sich folglich gar nicht mehr dynamisch füllen.



Auch die Arbeitsmarktkomponente habe im Berichtsmonat November Federn lassen müssen und sei von 50,0 auf 48,4 Punkte gefallen. Mit dem Unterschreiten der mechanistisch betrachtet als Expansionsgrenze angesehenen 50er Marke werde nicht unbedingt ein freundliches Signal für den morgigen Arbeitsmarktbericht gesendet. Aber so richtig optimistisch seien dafür ja ohnehin die wenigsten noch!



Die Preiskomponente habe zudem deutlicher nachgegeben. Mit mittlerweile nur noch 43,0 Punkten würden die befragten Firmen aus der US-Industrie nun also schon klar fallende Einkaufspreise diagnostizieren. Für die US-Geldpolitiker sei dies sicherlich eine positive Nachricht. Auch wenn man die ökonomische Relevanz dieser aktuellen Meldung zunächst auch nicht überbewerten sollte, könne zusammen mit den heute ebenfalls veröffentlichten Zahlen zum weniger stark gestiegenen PCE-Deflator sicherlich konstatiert werden, dass der Druck auf das FOMC langsam etwas abzunehmen scheine. Der Zinsanhebung am 14.12. auf 4,50% könnte durchaus dann in 2023 keine weitere mehr folgen.



Bereits die regionalen Stimmungsumfragen in den USA hätten ähnliche Konjunktursignale gesendet: So seien der Philadelphia FED deutlich von -8,7 auf -19,4 Punkte und der MNI Chicago PMI von 45,2 auf 37,2 Punkte gefallen. Der New Yorker Empire State Survey und der Richmond FED hätten dagegen leichte Verbesserungen gemeldet. Doch auch die nationalen Unternehmensumfragen von S&P hätten für das Verarbeitende Gewerbe (aber auch für den Dienstleistungssektor) klare Stimmungseintrübungen angedeutet. Eine generelle Abschwächung der Nachfrage durch die Kunden werde gemeldet. Insgesamt nehme die wirtschaftliche Dynamik im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nun also doch erkennbar ab, was angesichts Inflation und Zinsen kaum überraschen sollte.



Der ISM PMI Manufacturing habe sich im November nicht mehr über der der magischen Marke von 50 Zählern halten können und sei von 50,2 auf 49,0 Punkte gefallen. Die Preiskomponente habe sich am aktuellen Rand auf sogar 43,0 Punkte abgeschwächt. Die befragten Unternehmen würden damit fallende Einkaufspreise diagnostizieren, was grundsätzlich die Konsequenz einer spürbaren Abschwächung der Nachfrage zu sein scheine. Die US-Notenbank bleibe zunächst noch aufgrund der anhaltend hohen Inflationsdaten unter Handlungsdruck. Am 14. Dezember werde sie die FED Funds Target Rate nochmals anheben - um allerdings 50 Basispunkte. Die Zeit steigender Leitzinsen sei in den USA also noch nicht vorbei - doch das Ende der Fahnenstange sei erkennbar. Die bereits erfolgten deutlichen Zinsanhebungen sowie die Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik würden für ein vorsichtiges Vorgehen der US-Notenbank sprechen. wolle sie eine Rezession in 2023 vermeiden, sollte sie im 1. Quartal sogar ein Abwarten in Erwägung ziehen! Sonst werde gelten: Wer mehr anhebe, müsse später mehr senken! (01.12.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute sind in den USA aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Der weithin beachtete Einkaufsmanagerindex für die Industrieunternehmen in den Vereinigten Staaten habe sich im Berichtmonat November nicht mehr über der vor allem psychologisch wichtigen Marke von 50 Punkten halten können - mit 49,0 Zählern sei er nun deutlicher als erwartet darunter getaucht. Damit werde von diesem wichtigen Stimmungsindikator nach mechanistischer Interpretation ein gewisser Rückgang der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie angezeigt. Diese unerfreuliche Nachricht sei im Grunde aber keine allzu größere Überraschung.Der Blick auf die Details der Zahlen zeige einen Rückgang der Produktionskomponente auf allerdings immerhin noch 51,5 Punkte. Damit werde signalisiert, dass der tatsächlich realisierte Output noch halbwegs spürbar habe zulegen können. Doch dies sei dann schon das einzige ordentliche Signal.