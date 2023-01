Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Champagner im neuen Jahr sollte erstmal weggestellt werden: Der ISM PMI Manufacturing entfernte sich im Dezember weiter von der magischen 50er Marke und fiel von 49,0 auf 48,4 Punkte tiefer in den Kontraktionsbereich, so die Analysten der NORD LB.



Die Preiskomponente habe sich auf sogar 39,4 Punkte abgeschwächt. Die befragten Unternehmen würden damit fallende Einkaufspreise diagnostizieren, was auf eine spürbare Abschwächung der Nachfrage zurückgeführt werden könne. Die US-Notenbank werde dies zu berücksichtigen haben: Die Zeit steigender Leitzinsen neige sich in den USA langsam dem Ende. Die deutlichen Zinsanhebungen sowie die Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik würden ab jetzt für ein vorsichtigeres Vorgehen der US-Notenbank sprechen. Wolle sie eine Rezession in 2023 vermeiden, sollte sie im laufenden ersten Quartal ein Abwarten zumindest in Erwägung ziehen. Doch das scheine nicht ihr Hauptszenario zu sein. Hinweise zu ihrem "Grad der Hawkishness" würden heute Abend aus der Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls zu entnehmen sein. (04.01.2023/ac/a/m)



