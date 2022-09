Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing hat sich im August immerhin oberhalb der magischen Marke von 50 Zählern stabilisieren können, so die Analysten der Nord LB.



Mit einem gegenüber dem Vormonat unveränderten Wert von 52,8 Punkten werde ein stabiles Wachstum der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie signalisiert. Diese eigentlich erfreuliche Nachricht dürfte die Diskussionen bezüglich einer möglicherweise drohenden Rezession in den Vereinigten Staaten aber wohl nicht beenden. (Ausgabe vom 02.09.2022) (02.09.2022/ac/a/m)





