Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US ISM PMI Manufacturing hat sich im Oktober spürbar abgeschwächt, so die Analysten der Nord LB.



Die US-Industrie scheine mit einer beginnenden Nachfrageschwäche zu kämpfen. Der Herbst-Blues sei nun also da. Das mittlerweile deutlich höhere Zinsniveau dürfte zu diesem Problem beigetragen haben. In der Tat verwundere es die Analysten etwas, dass die verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager keine klareren Hinweise auf diesen belastenden Faktor liefern würden. Der US-Notenbank würden die neuen Zahlen aber dennoch ein recht klares Signal senden! Entsprechend notiere die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren direkt nach der Veröffentlichung der Daten zum ISM PMI Manufacturing wieder unterhalb der Marke von 4,80%. (Ausgabe vom 01.11.2023) (02.11.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.