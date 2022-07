Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing hat sich im Juli auf 53,0 Punkte abgeschwächt, so die Analysten der Nord LB.



Damit werde nach mechanistischer Interpretation zwar weiterhin Wachstum angezeigt, die leicht in die Zukunft blickenden Komponente Auftragseingang sei aber inzwischen knapp unter Marke von 50 Zählern gefallen. Auch die Preiskomponente sei am aktuellen Rand zurückgegangen. Mit nun 78,2 Punkten deute diese Zeitreihe jedoch auch weiterhin stark steigende Einkaufspreise bei den befragen Firmen an. Lediglich das Tempo des Anstiegs der Kosten habe sich folglich etwas reduziert. Für die US-Notenbank dürfte dieses Signal noch keine Entwarnung darstellen. Das FOMC bleibe also zumindest zunächst unter Handlungsdruck. (Ausgabe vom 01.07.2022)

(04.07.2022/ac/a/m)



