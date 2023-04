Hannover (www.aktiencheck.de) - Beim US ISM PMI Manufacturing zeigte sich im Berichtsmonat März ein Rückgang auf 46,3 Punkte, so die Analysten der Nord LB.



Damit werde auch zum Ende des 1. Quartals 2023 kein nachhaltiges Wachstum bei den befragten Industrieunternehmen signalisiert. Die spürbare Abschwächung der leicht in die Zukunft blickenden Auftragskomponente sei sogar eine wirklich negative Überraschung. Die Preiskomponente sei im März auf 49,2 Zähler gefallen. Somit zeige diese Zeitreihe nun keine steigenden Einkaufspreise bei den befragten Firmen mehr an. Diese Entwicklung wecke Hoffnungen auf Entspannungstendenzen an der Inflationsfront in den Vereinigten Staaten. Für die US-Notenbank dürfte diese Nachricht aber wohl noch keine akuten Implikationen haben. (Ausgabe vom 03.04.2023) (04.04.2023/ac/a/m)



