Die Produktionskomponente habe sich am aktuellen Rand mit immerhin 53,5 Zählern oberhalb der Marke von 50 Zählern stabilisieren können. Der von den befragten Industrieunternehmen tatsächlich realisierte Output ziehe somit auch weiterhin spürbar an.



Die Preiskomponente sei überraschend stark gefallen, was bereits ein Effekt der aktuellen Bewegungen an den Rohstoffmärkten sein könnte. Mit 60,0 Punkten würden von dieser Zeitreihe allerdings auch weiterhin steigende Einkaufspreise der befragten Unternehmen signalisiert. Die Dynamik des Preisanstiegs lasse aber inzwischen ohne jeden Zweifel nach.



Dagegen habe die Arbeitsmarktkomponente im Juli etwas auf nun 49,9 Punkte zugelegt. Somit sei die "magische" Marke von 50 Zählern, die einen nach mechanistischer Interpretation einen Personalaufbau signalisieren würde, von dieser Zeitriehe nun im Prinzip eigentlich schon wieder erreicht worden.



Die verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager würden Sorgen bezüglich der Inflationsentwicklung und der Lockdowns in China offenbaren. Zudem scheine der Mangel an verfügbaren Arbeitskräften auch weiterhin den Stellenaufbau bei den Firmen zu dämpfen. Wären mehr Bewerber vorhanden, würde die Arbeitsmarktkomponente somit wohl oberhalb von 50 Punkten notieren.



Der ISM PMI Manufacturing habe sich im Juli nahezu stabil halten können. Gemeldet worden sei ein Wert von 52,8 Punkten. Diese Nachricht befeuere die Diskussionen um eine mögliche US-Rezession somit immerhin nicht. Der erneute Rückgang der Auftragskomponente sei allerdings kein positives Signal. Immerhin scheine die Dynamik des Anstieges der Einkaufspreise der befragten Unternehmen inzwischen spürbar nachzulassen. (Ausgabe vom 01.08.2022) (02.08.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute sind in den Vereinigten Staaten aktuelle Angaben zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Dieser stark im Fokus der Finanzmärkte stehende Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie habe sich am im Berichtsmonat Juli nur leicht auf nun 52,8 Punkte abgeschwächt. Somit könne sich diese Zeitreihe also auch weiterhin relativ klar oberhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern halten, die nach mechanistischer Interpretation als Wachstumsschwelle angesehen werde. Die befragten US-Industrieunternehmen würden folglich eine Expansion der ökonomischen Aktivität mit einem im Prinzip im Vergleich zum Vormonat unverändertem Tempo diagnostizieren. Angesichts der an den Finanzmärkten beim Blick auf die US-Ökonomie aktuell spürbaren Rezessionsängste dürfte dies eine gute Nachricht sein. Zudem bleibe festzuhalten, dass die fundamentale Bedeutung der wohl vor allem psychologisch wichtigen Marke von 50 Punkten auch nicht überbewertet werden dürfe. Erst ab Indexständen im Bereich von 45 Zählern scheine der ISM PMI Manufacturing nämlich wirklich klar hohe Rezessionsgefahren zu signalisieren.Der Blick auf die Details der heute veröffentlichten Daten zeige zunächst einen weiteren Rückgang der leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente. Diese sei im Berichtsmonat Juli auf nur noch 48,0 Punkte gefallen. Die Auftragsbücher bei den befragten Firmen scheinen sich somit nicht mehr zügig zu füllen, so die Analysten der Nord LB.