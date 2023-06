Allerdings habe sich die leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente im Mai spürbar abgeschwächt. Sie notiere nun lediglich noch bei 42,6 Punkten. Die Befragungsteilnehmer würden damit eine Situation diagnostizieren, die durch sich zügig leerende Auftragsbücher der Industrieunternehmen charakterisiert sei. Dies sei ohne jeden Zweifel eine negative Nachricht für die US-Ökonomie, die allerdings gut zu der nicht sonderlich optimistischen BIP-Prognose der Analysten der NORD/LB für das 2. Quartal 2023 passe.



Die Arbeitsmarktkomponente des ISM PMI Manufacturing habe dagegen zulegen können und stabilisiere sich folglich oberhalb der magischen Marke von 50 Zählern. Mit nun 51,4 Punkten werde für Mai ein doch messbarer Beschäftigungsaufbau in der US-Industrie angezeigt. Diese Nachricht passe sehr gut zur Entwicklung der Produktionskomponente - der Zuwachs an tatsächlichem Output müsse schließlich auch realisiert werden, was letztlich weiteres Personal erfordere.



Etwas überraschend sei der deutliche Rückgang der Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing. Diese Zeitreihe notiere nun nur noch bei 44,2 Punkten und signalisiere somit klar fallende Einkaufspreise bei den befragten Unternehmen. Diese Nachricht sei schon als dezenter Hinweise auf Entspannungstendenzen an der makroökonomischen Preisfront in den USA zu verstehen.



Die verbalen Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer würden ebenfalls in diese Richtung deuten. So würden beispielsweise sinkende Rohstoffpreise und weitere Verbesserungen bei den Lieferkettenproblemen diagnostiziert; offensichtlich habe sich zudem die Preissensitivität bei den Kunden erhöht. Man dürfe die Signalwirkung dieser Wortmeldungen sicherlich nicht überschätzen, es gebe inzwischen aber doch zunehmend Hinweise auf klar sinkende Inflationsgefahren in den USA.



Fazit: Der ISM PMI Manufacturing sei im Berichtsmonat Mai leicht auf nun 46,9 Punkte gefallen. Dieser wichtige nordamerikanische Stimmungsindikator scheine sich damit nun eindeutig unterhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern zu stabilisieren. Gewisse Sorgen mache den Analysten der NORD/LB vor allem die spürbare Abschwächung der leicht in die Zukunft blickenden Auftragskomponente. Immerhin habe die Preiskomponente im Mai ebenfalls klar zurückgehen können. Die Inflationsgefahren in den Vereinigten Staaten scheinen folglich langsam aber sicher abzuklingen, so die Analysten der NORD/LB. Diese Nachricht möge schon eine gewisse Relevanz für die US-Notenbank haben. (Ausgabe vom 01.06.2023)







