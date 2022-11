Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing konnte sich auch im Oktober oberhalb der magischen Marke von 50 Zählern halten - allerdings nur knapp, berichten die Analysten der Nord LB.



Die Preiskomponente habe sich am aktuellen Rand auf 46,6 Punkte abgeschwächt. Die befragten Unternehmen würden damit fallende Einkaufspreise diagnostizieren, was grundsätzlich die Konsequenz einer spürbaren Abschwächung der Nachfrage zu sein scheine. Dennoch bleibe die US-Notenbank aufgrund der jüngst gemeldeten Inflationsdaten zunächst weiterhin unter Handlungsdruck. Die Zeit der steigenden Leitzinsen dürfte in den USA noch nicht vorbei sein. (01.11.2022/ac/a/m)



