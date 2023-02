Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zum ISM PMI Manufacturing liefern keinen Grund für einen optimistischen Blick auf die US-Wirtschaft, so die Analysten der Nord LB.



Mit nun 47,4 Punkten werde eindeutig keine erfreuliche Konjunkturentwicklung in der US-Industrie angezeigt. Das gestiegene Zinsniveau werde offenkundig zunehmend zu einem Problem für die Unternehmen. In diesem Umfeld müsse die US-Notenbank vorsichtiger agieren. Trotz der aktuellen Entwicklung bei der Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing werde das FOMC heute wahrscheinlich eine Leitzinsanhebung um 25 BP verkünden.



Die Notenbanker in Washington hätten sich bisher sehr klar dem Kampf gegen die zu hohen Inflationsraten verschrieben. Insofern würden durchaus gute Argumente dafür existieren, zunächst das Tempo bei den Zinsanhebungen lediglich etwas vorsichtiger zu drosseln. Unter Umständen wäre es aber doch eine gute Idee, nun bereits klare verbale Signale in Richtung eines baldigen Endes der Anhebungen der FED Funds Target Rate auszusenden. Dazu dürfte der Notenbankchef Jerome Powell jedoch wahrscheinlich noch nicht bereit sein. In der Summe scheine sich die Zentralbank in Washington in der Gefahr zu befinden, es bei der Straffung ihrer Geldpolitik zu übertreiben. Spätestens dann würde in den USA eine Rezession drohen! (01.02.2023/ac/a/m)



