Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe verharrte im November mit 46,7 Punkten exakt auf dem Vormonatsniveau, so die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Institute for Supply Management deute der Indikator eine gesamtwirtschaftliche Schrumpfung um 0,7% (mom, ann.) an.



Die Daten zum Deflator der privaten Konsumausgaben seien etwas erfreulicher als von den Analysten erwartet ausgefallen. Das Inflationsumfeld habe sich im Oktober weiter abgeschwächt. Eine Neueinschätzung für den weiteren Inflationsausblick der Analysten lasse sich daraus aber nicht ableiten. (Ausgabe vom 01.12.2023) (04.12.2023/ac/a/m)



