Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe sank im März von 47,7 auf 46,3 Punkte, so die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Institutes for Supply Management deute der Indikator eine gesamtwirtschaftliche Schrumpfung in Höhe von 0,9% (mom, ann.) an.



In Kürze dürfte die inoffizielle Berechnung des monatlichen Bruttoinlandsprodukts für Februar veröffentlicht werden. Insgesamt scheine die Konjunktur sich im ersten Quartal erstaunlich positiv entwickelt zu haben. Der erhöhte Bankenstress stelle perspektivisch eine zusätzliche Belastung dar. Die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen sei allerdings außerordentlich hoch. (03.04.2023/ac/a/m)





