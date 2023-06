Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe in den USA sank im Mai von 47,1 auf 46,9 Punkte, so die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Institutes for Supply Management deute der Indikator eine gesamtwirtschaftliche Schrumpfung um 0,6% (mom, ann.) an.



Aus geldpolitischer Sicht stünden die Preis- und Arbeitsmarktentwicklungen weiterhin im Fokus. Insbesondere die Details zum Deflator der privaten Konsumausgaben seien im April nicht gut ausgefallen. Die zwischenzeitlichen Erwartungen hinsichtlich eines weiteren Leitzinsschritts der FED im Juni hätten allerdings durch Aussagen des designierten Vizechefs Jefferson wieder abgenommen. (01.06.2023/ac/a/m)



