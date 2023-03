Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe stieg im Februar von 47,4 auf 47,7 Punkte, so die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Institutes for Supply Management deute der Indikator eine marginale gesamtwirtschaftliche Schrumpfung an.



In Kürze dürfte die inoffizielle Berechnung des monatlichen Bruttoinlandsprodukts veröffentlicht werden. Eine Vielzahl an Verzerrungen hätten dazu beigetragen, dass die US-Wirtschaft einen überaus kraftvollen Jahresstart hingelegt haben dürfte. Dies bedeute aber auch, dass der Monat Januar sehr wahrscheinlich kein gutes Abbild der konjunkturellen Entwicklung in den kommenden Monaten liefere. (01.03.2023/ac/a/m)



