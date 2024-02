Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im Januar von 47,1 auf 49,1 Punkte angestiegen, so die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Institute for Supply Management deute der Indikator ein gesamtwirtschaftliches Wachstum in Höhe von 1,9% (mom, ann.) an.



Unternehmensumfragen auf regionaler Ebene würden auf deutlich divergierende Entwicklungen hinweisen. Während Umfragen zur Geschäftsaktivität im Januar auffallend stark gesunken seien, hätten die Investitionspläne der Unternehmen gegenüber dem Vormonat zugenommen. (Ausgabe vom 01.02.2024) (02.02.2024/ac/a/m)





