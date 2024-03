Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im Februar von 49,1 Punkten auf 47,8 Punkte gefallen, so die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Institute for Supply Management deute der Indikator eine gesamtwirtschaftliche Expansion um 1,5 % (mom, ann.) an.



Der überraschend starke Anstieg der Verbraucherpreise im Januar sei ein Schock gewesen und der breiter aufgestellte Deflator für die Konsumausgaben habe bestätigt, dass aus geldpolitischer Sicht insbesondere im Dienstleistungsbereich die Preisentwicklung inakzeptabel gewesen sei. Immerhin sei die Konsumdynamik in diesem Bereich zuletzt nur hoch und nicht extrem stark gewesen und auch die Berechnungen zur angebots- vs. nachfragebedingten Preisentwicklung würden andeuten, dass der Januar ein preislicher Ausrutscher gewesen sei. Sollten dennoch in den kommenden Monaten ähnlich hohe Preisanstiege folgen, würden die festen Markterwartungen hinsichtlich der Leitzinssenkungen der US-Notenbank FED im weiteren Jahresverlauf ins Wanken geraten. (Ausgabe vom 01.03.2024) (04.03.2024/ac/a/m)





