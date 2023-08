Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe in den USA stieg im Juli von 46,0 auf 46,4 Punkte, so die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Institutes for Supply Management deute der Indikator eine gesamtwirtschaftliche Schrumpfung um 0,8% (mom, ann.) an.



Trotz einer unauffällig hohen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsdynamik würden die Berechnungen zum Deflator der privaten Konsumausgaben andeuten, dass sich der nachfragebedingte Wachstumsbeitrag zur Inflation verringere. Dies bedeute, die FED sei nicht gezwungen, das Wachstum der Volkswirtschaft zum Erliegen zu bringen, und könne dennoch mittelfristig das Inflationsziel von 2% erreichen. Dies sei im historischen Kontext sicherlich eine ungewöhnliche Konstellation. (Ausgabe vom 01.08.2023) (02.08.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.