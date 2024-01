Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im Dezember von 46,7 Punkte auf 47,4 Punkte leicht angestiegen, berichten die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Institute for Supply Management deute der Indikator eine gesamtwirtschaftliche Schrumpfung um 0,5% (mom, ann.) an.



Wann komme die Leitzinswende? Sowohl die jüngsten Preisdaten als auch Daten zum Bruttoinlandsprodukt würden keinen unmittelbaren Handlungsbedarf für die FED andeuten, sodass die Anaysten bislang an ihrer Einschätzung festhalten würden, dass die Leitzinswende erst im Juni dieses Jahres stattfinden werde. Dies wäre zwei Zinstermine später als derzeit an den Kapitalmärkten gehandelt werde. (03.01.2024/ac/a/m)



