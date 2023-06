Bonn (www.aktiencheck.de) - Einer der wichtigsten makroökonomischen Einkaufsmanagerindices in den USA dürfte der ISM-Index für den Dienstleistungssektor sein, so die Analysten von Postbank Research.Die Analysten würden auch den Auftragseingang in der Industrie und für langlebige Güter im April im Auge behalten. In beiden Fällen werde mit einem Wachstum um etwa 1% gerechnet, wobei im ersten Fall die Aufträge aus dem Verkehrssektor und im zweiten Fall die Aufträge aus dem Verteidigungs- und Luftfahrtsektor zu Buche schlagen dürften. Würden beide Faktoren außer Acht gelassen, könnte es zu erheblichen Rücksetzern kommen, die die Rezessionssorgen, die in der vergangenen Woche durch Daten wie den ISM Manufacturing, den Chicago PMI und den Dallas FED Manufacturing Index geschürt worden seien, wieder aufleben lassen würden.Für diese Woche werde ein erneuter Anstieg des ISM-Dienstleistungsindex sowie ein Rückschlag beim Auftragseingang in der Industrie und für langlebige Güter erwartet. (Ausgabe vom 05.06.2023) (06.06.2023/ac/a/m)