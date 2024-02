Bonn (www.aktiencheck.de) - Wie üblich ist der US-Datenkalender nach der Woche, in der die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden, wenig gefüllt, so die Analysten von Postbank Research.Der Bloomberg-Konsens erwarte auch einen starken Rückgang der Verbraucherkredite von 23,7 Mrd. USD im November auf 16,5 Mrd. USD im Dezember - eine bemerkenswerte Zahl angesichts der Erholung der Einzelhandelsumsätze und der Konsumausgaben im BIP des vierten Quartals. Nach den Arbeitsmarktdaten der letzten Woche dürften die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung am Donnerstag besondere Aufmerksamkeit erhalten.Fazit: In dieser Woche gebe es in den USA nur wenige Konjunkturdaten, wobei der ISM-Index für den Dienstleistungssektor stärker im Fokus sein dürfte als der Rest der Daten. (05.02.2024/ac/a/m)