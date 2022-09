Hannover (www.aktiencheck.de) - Das NAHB Bauklima hat sich im September weiter abgeschwächt und stabilisiert sich somit nun unterhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten, die als Grenze zwischen Optimismus und Pessimismus bei den Befragungsteilnehmern gilt, so die Analysten der Nord LB.



Der NAHB-Index könne als guter Frühindikator für die Hauspreise in den Vereinigten Staaten angesehen werden. Insofern würden die aktuellen Nachrichten zu dieser Zeitreihe kein positives Licht auf den US-Immobilienmarkt werfen. Das gestiegene Zinsniveau scheine zunehmend zu einem Problem für potenzielle Hauskäufer zu werden. Mehr als die Hälfte der Befragungsteilenehmer reagiere auf dieses Umfeld mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Verkaufsförderung - was Anpassungen des Verkaufspreises nach unten ausdrücklich einschließe. (Ausgabe vom 19.09.2022) (20.09.2022/ac/a/m)



