Wir werden diese Woche Hausmarktdaten erhalten, wie die heutigen Verkäufe neuer Häuser, für die ein moderater Anstieg um 2,1% auf 675.000 erwartet wird, so die Analysten von Postbank Research.



Für den FHFA-Preisindex würden keine größeren Veränderungen erwartet, und es wäre keine Überraschung, wenn er im Januar wie bereits im Dezember um 0,1% gestiegen wäre. Am Donnerstag würden die ausstehenden Hausverkäufe veröffentlicht, und der Konsens erwarte eine kräftige Erholung von den Einbrüchen im Januar, vor allem aufgrund des besseren Wetters. Im Laufe der Woche werde man die wichtigsten Vertrauensindikatoren erhalten. Am Dienstag folge der Conference Board-Index, für den der Konsens einen leichten Anstieg erwarte, der durch eine Verbesserung der aktuellen Situation unterstützt werde. Es werde erwartet, dass die am Freitag veröffentlichte Umfrage der University of Michigan gegenüber der vorläufigen Umfrage unverändert bleibe. Die Inflationserwartungen dürften hoch bleiben.



Wohnungsbaudaten und Vertrauensindikatoren dürften nach der FED-Woche die wichtigsten Veröffentlichungen sein. Es würden keine großen Überraschungen erwartet, sodass das Marktumfeld positiv bleiben dürfte.