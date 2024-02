Die Kehrseite dieses positiven Konjunkturbilds sei, dass die Zinssenkungseuphorie an den Märkten mittlerweile abkühle. Derzeit werde erwartet, dass die amerikanische Notenbank FED später mit Zinssenkungen in diesem Jahr 2024 beginnen und auch nur drei bis vier Zinssenkungen für dieses Jahr 2024 beschließen werde. Im vergangenen Jahr 2023 hätten die Marktteilnehmer zeitweise mit bis zu sechs Zinsschritten beginnend im März 2024 gerechnet.



"Als langfristig ausgerichtete Investoren bleiben wir trotz des Kursaufschwungs unserer Linie treu. Wir suchen nach "großartigen" Unternehmen, deren Aktien zu einem angemessenen Kurs an den Märkten gehandelt werden. Unternehmen sind aus unserer Sicht "großartig", wenn sie wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen anbieten, die sich am Markt gegen die Konkurrenz durchsetzen", so Viebig. Zudem müsse die Eigenkapitalrendite langfristig die Eigenkapitalkosten übersteigen, da ein Unternehmen sonst keine Werte für uns Aktionäre schaffe. Ein Unternehmen sei nach Auffassung von Viebig nur dann großartig, wenn es seine Vermögensgegenstände effizient einsetze, hohe Umsätze generiere und eine maßvolle Verschuldung aufweise.



Es sei nach Erachten von Viebig falsch, derzeit von einer allgemeinen Bewertungsblase an den US-Börsen zu sprechen. Richtig aber sei, dass einige Segmente derzeit im Vergleich zu ihrer eigenen Historie teuer geworden seien Der Kursaufschwung an den amerikanischen Aktienmärkten konzentriere sich bisher auf wenige Aktien, die berühmten "Magnificent Seven": Apple, Microsoft, Meta, NVIDIA, Tesla, Amazon und Alphabet. Diese Technologieaktien stünden für den Trend zur Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz und somit für einen Trend, den Anleger nach Einschätzung von Viebig nicht ignorieren sollten. Der Tech-Bereich, inklusive der Hersteller von Halbleitern, dürfte auf lange Sicht einen attraktiven Investmentbereich darstellen. Allerdings bereitet Viebig die hohe Konzentration auf diese Titel zunehmend Sorgen. "Auch bei diesen Unternehmen gehen wir selektiv vor: In Tesla, das eine freie Cashflow-Rendite von weniger als einem Prozent aufweist, sind wir nicht investiert", so Viebig.



Infolge des Kursanstiegs und der sehr positiven Stimmung an den Märkten sei die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Rückschlags an den Aktienmärkten zuletzt gestiegen. Aktien seien nach Erachten von Viebig ein gutes Investment, wenn Anleger einen sehr langfristigen Investmenthorizont von mindestens zehn Jahren hätten und sie auch dann ruhig schlafen könnten, wenn der Markt durch volatile Phasen gehe und wenn es nach den hohen Kursanstiegen seit Oktober 2023 etwas ruppiger an den Börsen werden sollte. (Ausgabe vom 23.02.2024)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE, kommentiert wöchentlich was die Märkte bewegt. In seinem aktuellen CIO View blicke er auf die bislang positiv verlaufende US-Berichtssaison:Die gute Börsenstimmung an der Wall Street werde zudem von einer Konjunktur getragen, die sich trotz der Leitzinsanhebungen der Jahre 2022 und 2023 überraschend robust zeige. Das Bruttoinlandsprodukt habe im Schlussquartal 2023 um annualisiert 3,3 Prozent zugelegt und damit deutlich die Schätzungen der Volkswirte übertroffen, die im Durchschnitt mit 2,0 Prozent gerechnet hätten. Vor allem werde dieser Aufschwung von einer großen Breite an Komponenten getragen: vom privaten Konsum, den Exporten, den Staatsausgaben und den Investitionen der Unternehmen. Gleichzeitig gehe die Inflation weiter zurück. Im Januar 2024 sei die Teuerungsrate auf 3,1 Prozent gesunken, nach 3,4 Prozent im Dezember 2023. Der Arbeitsmarkt zeige sich ebenfalls robust. Die Arbeitslosenquote in den USA sei im Januar 2024 saisonbereinigt bei 3,7 Prozent geblieben.