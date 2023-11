Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die direkten Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum durch einen Shutdown sind nach neueren Schätzungen von Goldman Sachs gering und wurden für das Jahr 2019 mit nur einem negativen Einfluss von 0,02 Prozentpunkten auf das Gesamtjahreswachstum des Bruttoinlandsproduktes ermittelt, so Dr. Tariq Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank.



Der eigentliche Schaden für die USA liege jedoch im (internationalen) Vertrauensverlust durch die andauernden politischen Querelen in Washington. Die Ratingagentur Moody's habe mit ähnlicher Begründung jüngst den Ratingoutlook als letzte der drei großen Agenturen, die noch ein "AAA" vergebe, von "stable" auf "negative" gesenkt. Es müssten bald mehr vertrauensbildende Signale aus Washington kommen, was aber aktuell nicht erkennbar sei. Es scheine, als ob der Sprecher des Repräsentantenhauses im konfliktgeladenen Umfeld kaum mehr als Übergangsfinanzierungen des Haushalts erreichen könne. Das sei eine bittere Erkenntnis nach dem Schlagabtausch der letzten Monate: Die Funktionsfähigkeit des Staates sei entscheidend für das Vertrauen in demokratische Institutionen. Anhaltende Beeinträchtigungen könnten nicht nur das demokratische System aushöhlen, sondern auch weltweit Misstrauen gegenüber der Handlungsfähigkeit der US-Regierung schüren. In Anbetracht zunehmender geopolitischer Risiken und dem Gegensatz zu den sich ausbreitenden autokratischen Regierung wäre dies ein bedenkliches Signal. (16.11.2023/ac/a/m)





