Für den Arbeitsmarkt, wo mit dem Bericht zum Mai der zweite wichtige Indikator der Woche anstehe, würden die Einkaufsmanagerumfragen derzeit leider nur wenig hilfreiche Informationen liefern. Das ganze Jahr 2022 hindurch sei die Beschäftigungskomponente des Dienstleistungsindex um die Expansionslinie gependelt - während die Beschäftigung in diesem Sektor um insgesamt 3,7 Mio. zugelegt habe. Auch der Index für das Verarbeitende Gewerbe sei schwächer gewesen als man angesichts des sektoralen Jobaufbaus um fast 400.000 erwartet hätte.



Das US-Wachstum sei - gemessen an der Vorjahresrate - vom ersten Quartal 2022 bis zum ersten Quartal 2023 von 3,7% auf rund 1% gefallen. Die Analysten der Helaba gehen davon aus, dass dieser Wert in den kommenden Quartalen weiter zurückgehe. Der Stellenaufbau, der sonst in den USA dem Wachstum recht zeitnah folge, sei diesmal ungewöhnlich träge - vielleicht Zeichen einer aufgestauten Nachfrage in jenen Monaten nach der Pandemie als ein Mangel an Arbeitskräften den Beschäftigungsanstieg merklich gebremst habe.



Ein Abwärtstrend sei hier aber im Gange und dürfte im Mai angedauert haben. Unsere numerische Prognose eines Stellenaufbaus von nur 100.000 sollte vor dem Hintergrund der Volatilität und Revisionsanfälligkeit dieser Daten vor allem als Richtungsaussage "es geht im Trend weiter runter" verstanden werden, so die Analysten der Helaba. Dieser Wert würde (bei Nettorevisionen der Vormonate von null) zu dem im Schaubild gezeigten Drei-Monats-Durchschnitt passen. Einige Indikatoren würden für eine Abschwächung sprechen: Die Erstanträge hätten sich z.B. von ihren extremen Tiefständen des vergangenen Jahres etwas gelöst und die von Challenger erhobenen Entlassungszahlen würden steigen.



Die Arbeitslosenquote bleibe allerdings noch nahe ihres 50-Jahres-Tiefs von 3,5%. Die durchschnittlichen Stundenlöhne würden um rund 4,5% gegenüber Vorjahr zulegen. Aussagekräftigere Lohnindikatoren würden sogar Zuwachsraten von rund 5% (Arbeitskostenindex) oder 6,3% (Atlanta FED Wage Growth Tracker) zeigen. Auch dies spreche für einen noch immer angespannten Arbeitsmarkt, der sich bislang nur sehr langsam abkühle. Dieses Thema werde die FED auf den kommenden FOMC-Sitzungen weiterhin beschäftigen. (26.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den USA verkürzt der traditionell als Beginn des Sommers betrachtete Memorial Day die Arbeits- und Handelswoche, so die Analysten der Helaba.Vor allem der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe und die Arbeitsmarktdaten würden mit Spannung erwartet - und dürften per saldo wenig erfreuliche Neuigkeiten bringen. Im April habe der ISM-Index für die Industrie mit 47,1 sowohl im Kontraktionsterritorium für den Sektor als auch unter dem Wert gelegen, der laut ISM historisch eine schrumpfende von einer wachsenden Gesamtwirtschaft getrennt habe (48,7). Dies sei ein Argument, warum die Analysten nach wie vor in den kommenden Monaten mit einer milden Rezession in den USA rechnen würden. Für den Mai würden die schon vorliegenden regionalen Stimmungsindikatoren das übliche uneinheitliche Bild zeichnen. Beim nationalen Index spreche dies für eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau. Die Analysten der Helaba rechnen mit einem Stand von 47,0.