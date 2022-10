Nach zwei Minusquartalen im ersten Halbjahr sollte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Vereinigten Staaten nun wieder gestiegen sein. Die Analysten würden für das dritte Quartal mit einem Plus von 2 bis 2,5% (annualisierte Jahresrate) rechnen. Der Nowcasting-Schätzwert der Atlanta-FED liege bei 2,9%, jener der New York FED sogar bei 3,8%.



Ebenfalls von der New York FED komme der separat berechnete und in der ersten Phase der Pandemie 2020 geschaffene Wochenindikator WEI. Dieser Index solle zeitnah eine Vorstellung davon geben, in welche Richtung sich das Wachstum im laufenden Quartal bewege. Hierbei stehe die Vorjahresrate des BIP im Vordergrund. Das werde nach Schätzung der Helaba im dritten Quartal bei knapp 2% liegen. Der Wochenindikator hingegen habe sowohl in der letzten September-Woche als auch im Schnitt des Q3 mit 2,8% bzw. 2,9% deutlich höher gelegen. Erst im Oktober würden die Werte auf 2% zulaufen.



Während der Wohnungsbau im Sommer erneut mit einer zweistelligen Rate geschrumpft sein sollte, habe der private Konsum wohl der hohen Teuerung getrotzt und real leicht zugelegt. Unterschiedliche Vorzeichen dürfte es diesmal bei den Wachstumsbeiträgen der beiden volatilsten Komponenten geben: dem Lager und dem Außenbeitrag. Die Lager sollten im dritten Quartal Wachstum gekostet haben, weil ihr Aufbau wohl hinter dem Wert im zweiten Quartal zurückgeblieben sei. Die Netto-Exporte hingegen hätten das Wachstum erheblich gestützt, denn niedrigeren Importen sei ein deutliches Plus bei den Exporten gegenübergestanden. Die mit den Ausrüstungsinvestitionen hoch korrelierten Lieferungen von zivilen Kapitalgütern würden auf einen fast zweistelligen Anstieg dieser BIP-Komponente hindeuten. Selbst wenn man wegen der derzeit ungewöhnlich hohen Preiskomponente der nominalen Lieferungen einen Abschlag vornehme, sehe es hier weiter gut aus. Dies werde sich 2023 aber voraussichtlich ändern. (21.10.2022/ac/a/m)





