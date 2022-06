Bonn (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag werden die Einkaufsmanagerindices aus den USA, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und Japan veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.



Obwohl Werte erwartet würden, die über der Schwelle von 50 liegen und somit Wachstum anzeigen würden, dürften sie höchstwahrscheinlich auf einen weiteren Verlust der Dynamik in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt hinweisen. Dabei dürften sich die Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungssektor besser halten als die für das Verarbeitende Gewerbe, die weiter sinken könnten. Die Besorgnis über eine bevorstehende Rezession in den USA und Europa angesichts hoher Inflationsraten, angespannter Versorgungsketten und Zentralbanken, die sich auf aggressive Zinserhöhungen festgelegt hätten, sei bereits eingepreist, so dass die Märkte nicht wesentlich reagieren dürften, wenn die PMIs hinter den Erwartungen zurückbleiben würden. Positive Überraschungen könnten dagegen für dringend benötigte Entlastung an den Finanzmärkten sorgen.



Die Anleger würden sich große Sorgen um das Wachstum machen. Positive Überraschungen bei den Einkaufsmanagerindices könnten das Vertrauen in das Wirtschaftswachstum wiederherstellen. (Ausgabe vom 20.06.2022) (21.06.2022/ac/a/m)





