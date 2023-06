Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Woche beginnt sehr ruhig, zunächst mit Datenpunkten im Immobiliensektor. Wir werden die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung am Donnerstag genau im Auge behalten, da sie in den letzten beiden Wochen stark zugenommen haben, so die Analysten von Postbank Research.



In der ersten Juniwoche hätten sie den höchsten Stand seit Oktober 2021 erreicht, und in der vergangenen Woche habe sich die starke Dynamik mit über 260.000 fortgesetzt - sie hätten damit deutlich über den Konsensuserwartungen gelegen. Die Einkaufsmanagerindices würden am Freitag veröffentlicht und die Marktteilnehmer würden von einem stabilen Indikator für das Verarbeitende Gewerbe, der unter 49 Punkte bleiben dürfte, und einen erheblichen Rückgang im Dienstleistungssektor, wahrscheinlich bei 53,5 Punkten ausgehen. Diese Werte würden im Einklang mit den zuvor veröffentlichten ISM-Daten stehen, die Anzeichen für eine Verlangsamung in der größten Volkswirtschaft nicht nur im Industrie-, sondern auch im Dienstleistungssektor hätten erkennen lassen.



In dieser Woche könnten zwei Indikatoren darauf hindeuten, dass die Politik der FED Wirkung zeige: ein erneuter Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und ein Rückgang des Composite-Einkaufsmanagerindex, die eine gewisse Verlangsamung der US-Volkswirtschaft signalisieren würden. (Ausgabe vom 19.06.2023) (20.06.2023/ac/a/m)



