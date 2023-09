Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der wöchentliche Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA wurde heute um 13:30 Uhr BST veröffentlicht, so die Experten von XTB.



Der Markt habe einen Wert von 225k bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung erwartet, etwas mehr als die 220k der vorherigen Woche. Bei den Erstanträgen auf Weiterbeschäftigung sei ein Anstieg von 1688k auf 1692k erwartet worden. Die tatsächlichen Daten hätten sich als Überraschung erwiesen: Die Erstanträge hätten bei nur 201k gelegen, während die fortlaufenden Anträge auf 1662k zurückgegangen seien. Gleichzeitig sei der Philadelphia FED-Geschäftsklimaindex für September veröffentlicht worden, der einen Rückgang von 12 auf -13,5 (erwartet: -1,0) verzeichnet habe.



An den Märkten sei eine hawkishe Reaktion zu beobachten gewesen - der USD habe zugelegt und die Indizes hätten nachgegeben. Das Ausmaß der Bewegungen sei jedoch minimal gewesen. (21.09.2023/ac/a/m)



