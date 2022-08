Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein neuer Monat, ein neuer Verbraucherpreisindex, so die Analysten der Helaba.Wie sehe es beim Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel aus? Hier sei das Plus von 0,7% gegenüber Vormonat der übelste Aspekt der Junidaten gewesen. Angesichts der andauernden, wenn auch je nach Indikator teilweise sehr graduellen Entspannung bei den Lieferkettenproblemen, sollte der Preisauftrieb hier im Juli mit 0,5% etwas niedriger ausfallen. Ein Risiko bleibe der Arbeitsmarkt, wo die Daten zwar eine tendenzielle Abkühlung anzeigen würden: Die Zahl der unbesetzten Stellen sei zuletzt zurückgegangen und der Jobaufbau verliere an Schwung, sodass das Verhältnis von offenen Stellen zu Arbeitslosen seit Februar wieder leicht falle. Aber der Arbeitskostenindex für den Juni habe mit einem Plus von 1,3% gegenüber drei Monaten zuvor (+5,1% gegenüber Vorjahr) wieder auf der oberen Seite überrascht und der Arbeitsmarkt bleibe noch immer extrem angespannt.Unter dem Strich würden die Analysten beim Juli-CPI insgesamt eine angenehm "normale" Vormonatsveränderung von 0,2% und eine Vorjahresrate von 8,7% erwarten. Letzteres wäre fast ein halber Prozentpunkt weniger als im Juni, der sich (diesmal wirklich) als Hochpunkt erweisen sollte. Gesamt- und Kernteuerung seien aber trotzdem viel zu hoch und die FED werde entsprechend weiter an der Zinsschraube drehen, wenn wohl auch mit weniger Elan als bei den letzten beiden FOMC-Sitzungen. (05.08.2022/ac/a/m)