Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Empire Manufacturing Survey der Notenbank des Staates New York wird heute veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.



Der Konsens rechne mit einem deutlichen Rückgang von 6,6 auf -1,8. Seit Oktober letzten Jahres sei der Empire-Index von Monat zu Monat gesunken und habe die Volatilität der Zuversicht im Verarbeitenden Gewerbe der USA veranschaulicht. Die Ergebnisse der eher auf Halbleiter ausgerichteten Philly FED Umfrage, die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstünden, dürften nach oben zeigen. Bei der Industrieproduktion würden die Konsenserwartungen auf eine Stagnation hindeuten, was gemessen an den negativen Daten von Mai eine relativ gute Nachricht wäre. Dabei sei zu beachten, dass das Verarbeitende Gewerbe, auf das über 11% der US-Wirtschaft entfallen würden, aufgrund der Zinsanhebungen nicht nur unter höheren Kreditkosten gelitten habe, sondern auch unter der Verlagerung der Ausgaben von Waren zu Dienstleistungen.



Ruhige Woche an der Wirtschaftsfront. Interesse verdient die Industrieproduktion, für die die Analysten von Postbank Research mit einer Stagnation rechnen, und die Geschäftsklimaindices der regionalen Notenbanken, die aller Voraussicht nach nicht gut ausfallen werden. (17.07.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.