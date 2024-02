Hannover (www.aktiencheck.de) - In Anlehnung an Hollywood kann wohl festgehalten werden, dass US-Wirtschaftsdaten für die internationalen Finanzmärkte derzeit wie eine Pralinenschachtel sind - man weiß nie, was man bekommt, so die Analysten der Nord LB.



Nach einigen positiven Überraschungen würden sich die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten nun unerwartet schwach präsentieren. Vorläufigen Angaben folgend sei es im Januar zu einem Rückgang um immerhin 0,8% M/M gekommen. Es handele sich wohl vor allem um einen Rückpralleffekt, wobei die bisher sehr starken Dezember-Zahlen allerdings auch noch nach unten revidiert worden seien. Diese Angaben seien in der Summe lediglich ein ganz kleiner Mosaikstein, der aber wohl doch zeige, dass die Bäume auch in den USA nicht in den Himmel wachsen würden.



Die FED benötige solche Daten, um dann im Laufe des Jahres eine gute Rechtfertigung für eine erste Leitzinssenkung zu haben. Die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen könnten aber lediglich ein erster Impuls sein. Die Finanzmärkte sollten die Relevanz dieser aktuellen Entwicklung mit Blick auf das FOMC daher keinesfalls überbewerten. Die Notenbanker in Washington würden wahrscheinlich keinen hektischen Aktionismus an den Tag legen wollen. Letztlich dürfte 2024 aber wohl auch in den USA noch zu einem Jahr der geldpolitischen Tauben werden! (15.02.2024/ac/a/m)





