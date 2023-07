Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichungen beginnen am Montag mit dem ISM-Bericht für das Verarbeitende Gewerbe, der eine leichte Erholung zeigen dürfte, so die Analysten von Postbank Research.Am Freitag werde die Veränderung der Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft bekannt gegeben. Der Konsens erwarte 213.000 neu geschaffene Arbeitsplätze gegenüber 339.000 im Mai. Wenn die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung weiter steigen und die Prognosen für die Schaffung von Arbeitsplätzen zutreffen würden, könnten Anzeichen einer Schwäche am Arbeitsmarkt deutlich werden. Leider werde dies möglicherweise nicht ausreichen, um eine Zinserhöhung zu vermeiden.Die Analysten von Postbank Research erwarten auch, dass sich das Verbrauchervertrauen in den USA nach dem Rückgang im Mai wieder erholt. (Ausgabe vom 03.07.2023) (04.07.2023/ac/a/m)