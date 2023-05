Weitere Pleiten seien wahrscheinlich. Dies aber werde die Kreditvergabe der Banken weiter reduzieren und die Konjunkturflaute verlängern.



Dies führe automatisch zu der Frage nach der Sicherheit des US-Dollar. Er sei bisher unbestritten die Nummer Eins unter den Reservewährungen der Zentralbanken gewesen. Noch im Jahr 2001 habe dieser Anteil bei 73% und im Jahr 2020 bei 55% gelegen. Doch inzwischen sei er auf 47% gesunken. Devisenhändler sprächen von einer De-Dollarisation. Eine Volkswirtschaft, deren Währung eine Reservewährung sei, habe aus diesem Anlass erhebliche Vorteile: Die Nachfrage nach dieser Währung stärke den Devisenkurs. Volkswirtschaften mit einer Reservewährung würden deswegen an den Weltmärkten geringere Soll-Zinsen zahlen. Die Volatilität halte sich in Grenzen.



Die Macht dieses Landes nehme an den Weltmärkten bei internationalen Entscheidungen zu. Es genieße leichteren Zugang zu Gütern und Leistungen. Der Dollar werde durch einen Rückgang in der Stellung als Reservewährung nicht zusammenbrechen wie die Währungen in Argentinien, Venezuela oder Zimbabwe. Aber ein Rückgang in Richtung von etwa 25% müsse bei langfristigen Dispositionen berücksichtigt werden.



Doch wie würden die Zentralbanken auf diese langfristigen Perspektiven reagieren? Sie würden Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) kaufen! Auch viele private Investoren würden sich zum Schutz vor Risiken an den Finanzmärkten derzeit dem Edelmetall zuwenden. Der Goldpreis sei inzwischen auf einen historischen Höchststand gestiegen. Er könnte die Grundlage für noch höhere Notierungen bilden.



Im abgelaufenen Jahr 2022 sei die Goldnachfrage auf mehr als 1.100 t, einen historischen Höchststand, gestiegen. Es sei davon auszugehen, dass die Nachfrage weiter hoch bleibe, während das neue Angebot der Minen relativ konstant bleibe. Kaufen, was die Notenbanken kaufen: Gold, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". (08.05.2023/ac/a/m)







