Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit einem Anstieg um immerhin 0,3% konnten die US-Einzelhandelsumsätze im November nach noch vorläufigen Angaben eine recht erfreuliche Entwicklung nehmen, so die Analysten der Nord LB.



Die Revisionen der Vormonatszahlen würden dieses Bild nur leicht trüben. Rückläufige Energiepreise hätten bei den Konsumenten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten am aktuellen Rand offenkundig zusätzliche finanzielle Spielräume für weitere Einkäufe geschaffen. Dieser wichtige Faktor scheine Probleme an anderen Stellen überlagert zu haben. Dennoch sollte wohl mit einer gewissen Sorge auf die zukünftige Entwicklung der Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten geblickt werden. (14.12.2023/ac/a/m)



