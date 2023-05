Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US ISM Services PMI konnte im April erwartungsgemäß leicht zulegen, so die Analysten der Nord LB.



Erfreulich sei dabei vor allem der klare Anstieg der leicht in die Zukunft blickenden Auftragskomponente. Der Preisindex des ISM Services PMI stabilisiere sich im April auf einem hohen Niveau. Angesichts des aktuellen Preisumfeldes in den USA sollte die Notenbank in Washington weiterhin unter einem gewissen Handlungsdruck bleiben. Die Analysten würden mit einer erneuten Leitzinsanhebung um 25 Bp rechnen. Eine entsprechende geldpolitische Maßnahme werde von den internationalen Finanzmärkten aktuell auch eingepreist. Abweichungen von den Markterwartungen würden aktuell nur unnötige Verunsicherungen zur Folge haben. Aufgrund des schwieriger werdenden ökonomischen Umfeldes sollte die US-Notenbank aber sehr bald vorsichtiger agieren müssen. In diesem Kontext sei auch auf die Nachrichtenlage bei den Regionalbanken in den Vereinigten Staaten zu verweisen. (Ausgabe vom 03.05.2023) (04.05.2023/ac/a/m)





