Nach Berichten des Kommissars der Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr, würden die Regulierungsbehörden in den USA derzeit keine andere Möglichkeit sehen, als den Zugang zu TikTok zu blockieren. Ein Interview mit Carr sei auf Axios erschienen. Der Grund für eine solche Entscheidung seien natürlich schwerwiegende Bedenken über die Verarbeitung von Daten der US-Nutzer der App. Es scheine, dass angesichts der aktuellen geopolitischen Lage die Proteste der Influencer nicht ausreichen würden. Bereits im Juni habe Carr einen Brief an Apple und Google geschickt, um die Unternehmen zu veranlassen, TikTok aus den mobilen Apps zu entfernen.



Forbes berichte, dass TikTok plante, die Daten von Plattformteilnehmern in den Vereinigten Staaten zu verfolgen. ByteDance habe jedoch stets behauptet, dass nichts dergleichen geschehe. Die Vereinigten Staaten seien besorgt, dass die App Videos und versteckte Inhalte veröffentliche, die Peking gefallen und die Realität in einem "chinesischen Spiegel" zeigen würden. Nach Berichten von BuzzFeed solle ByteDance unter anderem Mitarbeiter angewiesen haben, in der TopBuzz-App regierungsfreundliche Inhalte zu verbreiten, was der Konzern bestreite.



Das chinesische Konglomerat verhandle über eine einstweilige Verfügung, nach der es seine Geschäfte in ein in den USA eingetragenes Unternehmen verlagern sollte, um in den USA zu missionieren. Die New York Times habe jedoch darauf hingewiesen, dass Beamte des Justizministeriums Bedenken hätten, ob das Unternehmen - selbst wenn es in die USA umziehe - tatsächlich ausreichend unabhängig von China sein werde.



ByteDance sei es bereits gelungen, auf die Kommentare von Brendan Carr einzugehen und darauf hinzuweisen, dass die Federal Communications Commission nicht an diesen Verhandlungen beteiligt sei. Im September dieses Jahres sei TikTok verdächtigt worden, in Großbritannien illegal persönliche Daten von Kindern gesammelt zu haben, doch bisher habe dem Unternehmen nichts nachgewiesen werden können. Im Sommer wiederum habe man auf Informationen von BuzzFeed stoßen können, wonach TikTok-Mitarbeiter aus China Zugang zu nicht-öffentlichen Daten amerikanischer Nutzer der Plattform gehabt hätten.



Es scheine, dass die Sperrung von TikTok nun mehr denn je möglich sei. Carr habe in einem Interview mit Axios betont, dass "es keine Welt gibt, in der man einen ausreichenden Schutz für Daten bieten kann, bei dem man einigermaßen sicher sein kann, dass er nicht wieder in den Händen der Kommunistischen Partei Chinas landet." Aber noch würden Carrs Kommentare nicht ausreichen, um über die tatsächliche Blockade von TikTok zu entscheiden, aber wahrscheinlich könne man weitere Kommentare der Regulierungsbehörden erwarten.



Selbst wenn das Unternehmen tatsächlich ein Opfer der US-Politik sei, die die "nationale Sicherheit über alles andere" stelle, könne man davon ausgehen, dass die Regulierungsbehörden, wenn sie grünes Licht erhalten würden, den richtigen Hebel finden würden, um Google oder Apple zu zwingen, "zu gehorchen". In ähnlicher Weise seien vor kurzem Halbleiterhersteller wie AMD (ISIN US0079031078/ WKN 863186), NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) oder Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) durch Vorschriften gezwungen worden, die Ausfuhr moderner Chips nach China, ihrem größten globalen Markt, einzustellen. In ähnlicher Weise könnten die Tech-Giganten nun "überredet" werden, die TikTok-Plattform aus ihren Geschäften zu nehmen.



Ein wahrscheinliches Szenario in diesem Fall wäre ein Anstieg der Nutzerzahlen bei Snap und Instagram und ein Anstieg der durchschnittlichen Verweildauer der Nutzer bei beiden Apps. Dies könnte sich positiv auf die Qualitäten von Meta Platforms und Snap auswirken, die nach der "Liquidation" ihres Hauptkonkurrenten wieder die primäre "Basis" für Werbetreibende darstellen würden. Andererseits sei zu bedenken, dass die Vereinigten Staaten eine Reaktion Chinas befürchten könnten, auf dessen Territorium sich Produktionsstätten von Unternehmen wie Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) befinden.



Interessanterweise hätten große Technologieunternehmen, darunter Apple, bereits mit einer geplanten Verlagerung der Produktion aus China begonnen. Einem Bericht von J.P. Morgan zufolge beabsichtige Apple, bis 2025 ein Viertel seiner iPhones in Indien zu produzieren. Die Blockade von TikTok könnte sich als Wendepunkt im "Handelskrieg" zwischen den USA und China erweisen. Das Unternehmen ByteDance sei nach wie vor zuversichtlich, dass es seinen Betrieb fortsetzen könne und die Regulierungsbehörden davon überzeugen werde, dass TikTok keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle. (02.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von MetaPlatforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und Snap (ISIN US83304A1060/ WKN A2DLMS) haben in diesem Jahr nicht nur wegen der Verlangsamung im Werbesektor und der Unsicherheit der Anleger über das Geschäft, die steigenden Kosten und Ausgaben der beiden Unternehmen einen enormen Ausverkauf erlebt, so die Experten von XTB.Der Stimmung habe auch die Tatsache geschadet, dass sich die vom chinesischen Mischkonzern ByteDance entwickelte Plattform TikTok als beliebter erwiesen habe und mit ihrer jüngsten Wachstumsrate die führenden "konkurrierenden" mobilen Apps der beiden Unternehmen wie Instagram und Snapchat überholt habe. Dutzende Millionen von Nutzern würden die chinesische Plattform bevorzugen, was zu einer Welle von Werbekunden und Kapital in TikTok geführt habe. Werde der chinesische Riese seinen Vorsprung vor der US-Konkurrenz weiter ausbauen?Die Federal Trade Commission habe bereits während der Amtszeit von Donald Trump geplant, TikTok zu sperren, und auch WeChat sei damals im Visier der Regulierungsbehörden gewesen. Die Regulierungsbehörden hätten auf die Verbindung von TikTok zu anderen Apps des chinesischen Unternehmens ByteDance, Douyin, hingewiesen sowie auf die Tatsache, dass die auf TikTok geposteten Daten "ein Gerät zum Ausspionieren von US-Bürgern und zur Beschaffung sensibler Daten" sein könnten.Aus den von TikTok vorgelegten Erklärungen sei jedoch hervorgegangen, dass sich die Server weder in der Cloud von China Unicom Americas noch in der von Alibaba befinden würden und nur von ByteDance genutzt werden könnten. Dennoch sollte das Verbot für das US-Territorium am 20. September 2020 in Kraft treten, sei aber durch die Vereinbarung von ByteDance mit Oracle gestoppt worden. Letztlich sei das Verbot auch am 27. September nicht in Kraft getreten, nachdem Richter Carl Nichols die von ByteDance beantragte Entfernung der Apps aus Google Play und dem AppStore blockiert habe.Der Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten nehme zu. Laut der New York Times seien in einem aktuellen Geheimdienstbericht unter anderem chinesische Drohnen als eine der möglichen Ursachen für die Sichtung unerklärlicher Luftphänomene auf amerikanischem Boden, so genannter UAPs (Unidentified Aerial Phenomena), zwischen 2004 und 2021 genannt worden.Erst gestern habe die größte Rakete von SpaceX, die Falcon Heavy, als Teil einer geheimen Mission der US Space Force, USSF-144, Satelliten gestartet, die laut rätselhaften Kommentaren des Space Force Command in der Lage sein würden, Bedrohungen durch Objekte im Weltraum zu verfolgen und zu identifizieren. Es scheine wahrscheinlich, dass die zunehmend angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking die "Rivalität" nicht nur in den Weltraum, sondern auch in den Informations- und Technologiebereich verlagert hätten.