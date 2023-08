Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach zwei Wochen mit Schlüsseldaten für die Entscheidungsfindung der FED im September werden wir in dieser Woche einige Indikatoren dafür erhalten, wie sich die führende Volkswirtschaft der Welt entwickelt, so die Analysten von Postbank Research.Außerdem stehe die Umfrage der New Yorker FED zum Verarbeitenden Gewerbe an, bei der nach der Flaute im Vormonat erneut ein negativer Wert erwartet werde, auch wenn er weit von den Tiefstständen im Frühjahr entfernt sein dürfte. Im Verarbeitenden Gewerbe werde besonderes Augenmerk auf die Industrieproduktion gelegt, für die der Konsens einen Anstieg um 0,4% gegenüber dem Rückgang im Juni sowie einen Anstieg der Kapazitätsauslastung um 50 Basispunkte auf 79,3 erwarte. Auch der Frühindikator dürfte sich etwas erholen, wenngleich er im negativen Bereich bleiben dürfte.Fazit: Sowohl für den Immobilien- als auch für den Industriesektor würden in dieser Woche gute Nachrichten erwartet, die Aufschluss über den Zustand der weltweit führenden Volkswirtschaft geben dürften. (14.08.2023/ac/a/m)