Zu den Daten, die auf eine Verlangsamung hindeuten könnten, würden die Verkäufe neuer Häuser gehören, bei denen der Konsens einen Rückgang von mehr als 30.000 erwarte. Dies sollte nach Ansicht der Analysten mit einer Verlangsamung der Hauspreise einhergehen, da der FHFA-Index voraussichtlich bei 0,4% pro Monat bleiben werde, gegenüber 0,6% im September.



Schließlich könnte das Verbrauchervertrauen des Conference Board laut Konsens im Vergleich zu Oktober einen deutlichen Rückgang von 102,6 auf 100,8 verzeichnen.



Es stünden wichtige Daten an, die der FED möglicherweise keine eindeutigen Informationen zum Ausblick liefern würden.







Bonn (www.aktiencheck.de) - Obwohl in dieser Woche eine Vielzahl von Daten veröffentlicht wird, werden sie nach übereinstimmenden Erwartungen wenig Klarheit über den Zustand der führenden Volkswirtschaft der Welt bringen, so die Analysten von Postbank Research zur US-Konjunktur.Positiv zu vermerken sei, dass die Revision des BIP für das dritte Quartal 2023 voraussichtlich 5% gegenüber Vq. annualisiert erreichen werde, verglichen mit der ersten Schätzung von 4,9%. Für den am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes erwarte der Konsens ebenfalls eine Erholung auf 47,7, wobei dieser Wert jedoch immer noch unterhalb des expansiven Bereichs liege.