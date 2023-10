Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche enthält der Datenkalender mehrere wichtige Veröffentlichungen, die für die "datenabhängigen" Entscheidungen der FED relevant sein dürften, so die Analysten von Postbank Research.



Am heutigen Montag würden wir die ISM-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe erhalten, die wieder im kontraktiven Bereich liegen dürften (Prognose: 47,5 Punkte, gegenüber zuvor 47,6). Zusätzlich zu den Schwierigkeiten, mit denen der Sektor das ganze Jahr über konfrontiert gewesen sei, dürfte der Anstieg der Rohölpreise den Kostendruck weiter verstärken. Am Mittwoch würden wir den ISM-Dienstleistungsindex erhalten, von dem die Analysten von Postbank Research erwarten würden, dass er sich weiterhin im expansiven Bereich bewege. Im August sei bereits ein Anstieg zu verzeichnen gewesen, der das Expansionsniveau bestätigt habe. Für September deute jedoch alles auf einen Rückgang hin (Prognose 53,5 Punkte), der mit dem rückläufigen Verbrauchervertrauen der letzten Woche übereinstimmen würde. Am Freitag schließlich würden die wichtigsten Daten der Woche veröffentlicht: die Arbeitsmarktzahlen für September. Es werde mit einer Zunahme um 150.000 Arbeitsplätze gerechnet, während die Arbeitslosenquote bei 3,8% bleiben sollte.



Fazit: Nach der jüngsten Revision der historischen BIP-Zahlen des Bureau of Economic Analysis würden in dieser Woche mehrere Datenveröffentlichungen Informationen über das BIP-Wachstum im laufenden Quartal liefern. (CIO Week up front vom 02.10.2023) (02.10.2023/ac/a/m)



