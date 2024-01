Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einer Woche, die durch Inflationsdaten bestimmt wurde, werden wir diese Woche Daten zu Verbraucherausgaben und dem Aktivitätsniveau erhalten, so die Analysten von Postbank Research.



Auf dem Wohnungsmarkt dürften nach einem weiteren Anstieg der Hypothekenzinsen die MBA Hypothekenanträge zurückgehen. Im weiteren Verlauf der Woche stünden die NAHB-Häusermarktdaten zum Vertrauen in den Sektor an. Des Weiteren würden Zahlen zu den Baugenehmigungen und Baubeginnen veröffentlicht (saisonbedingt werde mit einer Verlangsamung gerechnet) sowie Verkäufe von Bestandswohnungen, bei denen der Konsens mit einer anhaltenden Verlangsamung rechne. Am Mittwoch gebe es Daten vom Einzelhandel, und der Konsens rechne mit einer Verlangsamung in der Kontrollgruppe, aber auch beim Umsatz - ohne Autos und Kraftstoffe -, was ein weiteres Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur wäre. Für die Industrieproduktion würden Analysten mit einem Rückgang um -0,1% nach +0,2% im November, sowie mit einem Rückgang der Kapazitätsauslastung um 20 Basispunkte rechnen.



Fazit: Eine wichtige Woche mit Daten zu den Verbraucherausgaben und der Wirtschaftsaktivität in den USA. Der Konsens rechne mit Anzeichen einer Verlangsamung. Auf dem Wohnungsmarkt werde mit einer saisonbedingten Abschwächung gerechnet. (15.01.2024/ac/a/m)



