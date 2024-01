Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Dezember 2023 verzeichnete der Conference Board Leading Economic Index für die USA einen leichten Rückgang um 0,1% auf 103,1, so die Experten von XTB.



Dies setze einen Trend wirtschaftlicher Schwäche fort, mit einer Kontraktion von 2,9% in den letzten sechs Monaten des Jahres. Dieser Rückgang sei auf Herausforderungen in der Produktion, hohe Zinssätze und geringes Verbrauchervertrauen zurückgeführt worden, obwohl sechs von zehn führenden Indikatoren positive Beiträge geleistet hätten. Das Risiko einer Rezession bleibe bestehen, mit Erwartungen an ein negatives BIP-Wachstum im 2. und 3. Quartal 2024, aber eine Erholung werde gegen Ende des Jahres erwartet. (22.01.2024/ac/a/m)



