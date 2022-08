Zunächst sei der Name des Gesetzes "Inflation Reduction Act" eine Mogelpackung, die bei einem Konsumprodukt vom Verbraucherschutz als irreführend untersagt würde. Das Ausgaben- und Steuerpaket verfolge diverse Ziele der Demokraten, die mit Inflationsreduktion nichts zu tun hätten und jetzt nur populistisch unter diesem Label "verkauft" würden. Ob das Programm wirklich wie beworben das Haushaltsdefizit reduzieren werde, sei unsicher.



Die Bestimmungen des Pakets seien sehr heterogen. Dazu würden erweiterte Gesundheitsleistungen und die Reglementierung von Arzneimittelpreisen durch das staatliche Gesundheitssystem Medicare zählen. Hier solle dessen Quasi-Monopolstellung auf der Nachfrageseite genutzt werden, um die Preise zu senken - was bei der Pharmaindustrie auf heftigen Widerstand stoße. Dies sei aber ein mittelfristiges Projekt, das kurzfristig keinerlei Entlastung bei der Teuerung bringe. Der zweite Fokus sei Klimaschutz. Hier sei Biden bisher trotz ambitionierter Pläne kaum weitergekommen. Das Paket stelle nun über zehn Jahre insgesamt 370 Mrd. Dollar für einen Umbau zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft zur Verfügung. Manchin habe aber durchsetzen können, dass an einigen wichtigen Stellen Subventionen nicht auf nachhaltige Energieträger beschränkt seien, sondern auch für Emissionsreduktionen bei fossilen Brennstoffen zur Verfügung stünden. Ob diese Maßnahmen selbst auf mittlere Sicht spürbar inflationsdämpfend wirken würden, dürfe bezweifelt werden. Wirklich hilfreich sei in dieser Hinsicht kurzfristig wohl bestenfalls eine - von der Klimawirkung her kontraproduktive - Lockerung von Regularien für die Mineralölindustrie.



Problematisch an dem Paket sei vor allem die "Gegenfinanzierung" der Maßnahmen. Die Idee, der Steuerbehörde zusätzliche Mittel zu geben, damit sie bis 2031 angeblich 124 Mrd. Dollar an zusätzlichen Steuern eintreiben werde, erinnere eher an die Haushaltsplanung "mediterraner"" EU-Staaten. Über die Frage, was eine angemessene Besteuerung von Unternehmensgewinnen sei, würden die Meinungen auseinandergehen. Aber die nun geplanten Maßnahmen würden einer ökonomischen Prüfung definitiv nicht Stand halten: So bedeute die Einführung einer 15%-Minimumsteuer auf einer völlig anderen Berechnungsbasis als die Standardsteuer eine massive Verkomplizierung des sowieso schon komplexen Steuersystems. Und eine Sondersteuer von 1% auf Aktienrückkäufe, die in letzter Minute für die Abschaffung eines steuerlichen Privilegs für Hedgefonds-Manager (so genannte "carried-interest"-Regelung) substituiert worden sei, sei aus ökonomischer Sicht ebenso wenig zu rechtfertigen.



Unter dem Strich sei die in der Berichtswoche wahrscheinliche abschließende Verabschiedung des Pakets durch das Repräsentantenhaus ein politischer Erfolg für Biden, den er dringend nötig gehabt habe. Seine Umfragewerte seien im Keller und in den Midterm-Wahlen im November drohe der Verlust der Demokratischen Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses. Vor allem die hohe Inflation mache den Demokraten bei den Wählern zu schaffen. Daran werde dieses Paket - seinem Namen zum Trotz - nichts ändern. (Wochenausblick vom 12.08.2022) (12.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Staat West Virginia hat in der Geschichte der Vereinigten Staaten bislang eine geringe Rolle gespielt, so die Analysten der Helaba.Eigentlich nur ein einziges Mal seien Ereignisse dort von nationaler Bedeutung gewesen: John Browns Überfall auf Harpers Ferry im Jahr 1859 gelte bei vielen Historikern als einer der wichtigsten Auslöser für den Ausbruch des Bürgerkriegs 1861. West Virginia sei ein hügeliger, stark bewaldeter Staat mit einer ländlichen, eher konservativen Bevölkerung, in dem die Kohleindustrie ein wichtiger Arbeitgeber sei. Diesen Umständen müssten die Vertreter des Staates im Kongress Rechnung tragen, auch und gerade, wenn sie wie Senator Joe Manchin Demokraten seien.