Bonn (www.aktiencheck.de) - Die erste Woche des Monats in den USA steht wie üblich im Zeichen der Arbeitsmarktdaten, so die Analysten von Postbank Research.Ein Fokus dürfte auch auf der Lohninflation liegen, die im Januar 0,6% betragen habe, sodass sich die Jahresrate auf 4,5% erhöht habe. Es werde erwartet, dass sich die monatliche Zahl für Februar auf 0,2% abschwäche und damit die auf das Jahr hochgerechnete Rate sinke. Für den ISM-Dienstleistungsbericht vom Dienstag erwarte der Konsens einen leichten Rückgang um 0,4 Indexpunkte auf 53. Das Hauptaugenmerk dürfte der Komponente der gezahlten Preise gelten, die im letzten Monat bei 64 gelegen habe und wieder unter 60 fallen könnte.Fazit: In der ersten Märzwoche dürften die Arbeitsmarktdaten im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus interessieren uns aber noch der ISM-Dienstleistungsindex, die Einkaufsmanagerindices, die Industrieaufträge sowie der Auftragseingang langlebiger Güter, so die Analysten von Postbank Research. (04.03.2024/ac/a/m)