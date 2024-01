Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Berichtssaison für das 4. Quartal 2023 beginnt am 12. Januar, so die Analysten von Postbank Research. S&P 500 -Unternehmen für das Quartal ein Gewinnwachstum von 5% ggü. Vj. melden würden. In sieben Sektoren werde ein positives Gewinnwachstum gegenüber Vorjahr erwartet, angeführt von Versorgern und den Kommunikationsdiensten, für die jeweils ein Gewinnzuwachs von fast 50% prognostiziert werde. Unterdessen dürften die Sektoren Energie (-25%), Grundstoffe (-20%) und Gesundheitswesen (-18,5%) deutliche Gewinnrückgänge verzeichnen.Natürlich seien die Unternehmensberichte in der Lage, den gesamten Markt zu beeinflussen. In den letzten Monaten schienen die Aktienindices jedoch fast ausschließlich auf die Entwicklungen am Rentenmarkt zu reagieren und andere Faktoren weitestgehend zu ignorieren, so die Analysten von Postbank Research. Während der Berichtssaison für das 3. Quartal sei zu beobachten gewesen, dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf fast 5% gestiegen sei und der S&P 500 um 10% korrigiert habe, obwohl 80% der Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen hätten.Fazit: Die Unternehmensberichtssaison könnte wieder zu einem Nebenschauplatz werden, da sich die Aktienanleger weiterhin auf die Rentenmärkte konzentrieren dürften. (Ausgabe vom 08.01.2024) (09.01.2024/ac/a/m)